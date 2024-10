Pumas sufriría importante baja para enfrentar a Cruz Azul en la Fecha 14

Semana de fecha doble en el Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Luego de la Jornada 13 disputada entre martes y miércoles, Pumas recibe a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, juego que se encuentra programado para disputarse el sábado 26 de octubre en punto de las 19:00 horas.

Dirigidos por Martín Anselmi, el conjunto de La Noria llega como amplio favorito al compromiso, pues siguen liderando la competencia con 34 unidades, asegurando su pase a la instancia de Cuartos de Final a falta de cuatro partidos de la Fase Regular.

Cruz Azul encara el partido en Ciudad Universitaria luego de haber vencido a FC Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por su parte, Pumas no va a ser un rival sencillo, pues llegan al encuentro tras empatar frente a Monterrey. Posicionados en el cuarto puesto de la tabla general. Tras empatar sin goles ante ‘Rayados’, el Club Universidad Nacional liga seis partidos sin conocer la derrota en la presente campaña.

Posibles bajas de Pumas y Cruz Azul para la Fecha 14

Durante la Jornada 13 del campeonato, Cruz Azul tuvo como rival a los Bravos, encuentro en el que su goleador, Giorgos Giakoumakis, tuvo que salir de la cancha al minuto 22 del compromiso. A falta de un parte médico por parte del conjunto Celeste, el delantero griego podría perderse el partido frente al cuadro de la UNAM.

Por parte del equipo dirigido por Gustavo Lema, Lisando Magallán no pudo completar el juego frente a Monterrey. El capitán del Club Universidad Nacional pidió su cambio al minuto 82. No obstante, Pumas no ha emitido ningún comunicado al respecto de su jugador.

