Refuerzo de Pumas revela motivos para dejar Europa por la Liga BBVA MX

Pumas ha cerrado filas para el Torneo Apertura 2023. Luego de las incorporaciones de Gil Alcalá, Robert Ergas, Nathan Silva, Lisandro Magallán y Gabriel Fernández, uno de los refuerzos de Antonio Mohamed ya dado sus primeras impresiones sobre llegar al Club Universidad Nacional.

La decisión de firmar con Pumas

“Feliz de ser jugador de Pumas. Es un paso muy importante en mi carrera personal. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de enfrentar este desafío.

“Cuando aparece la propuesta de Pumas me contacté con argentinos que han estado en la liga mexicana y me hablaron muy bien del país, de la calidad de vida y la importancia que tiene Pumas dentro de la liga fue una respuesta que tuve desde el primer momento, no tuve que preguntarle a nadie porque es un club muy conocido, con mucha historia, entonces es difícil decirle que no”, dijo Lisandro Magallán en una entrevista publicada por el equipo del Pedregal.

“Es lindo estar en un equipo que se plantea objetivos a ganar. Estar entre los primeros son desafíos que para el futbolista son muy atractivos. Mis objetivos es primero ayudar a mis compañeros y segundo salir campeón, es mi objetivo personal y es el objetivo institucional”, agregó.

El zaguero, hizo su llegada al futbol mexicano luego de haber militado en Europa con el Elche, equipo que acaba de descender a la Segunda División de España.

Tras haber debutado con victoria frente a Xolos en la nueva campaña, Pumas recibe a Mazatlán en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2023.

