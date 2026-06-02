PREOCUPANTE: La Lista del Vasco para La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ¿Le Alcanza a México?
Javier Aguirre ya eligió a los jugadores que representarán a México en La Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero la convocatoria ha generado más preguntas que respuestas. ¿Hay motivos para ilusionarse o el Tri llega con demasiadas dudas?
La espera terminó. Javier Aguirre presentó la lista definitiva de la Selección Mexicana para disputar La Copa Mundial de la FIFA 2026™, una convocatoria que ha generado opiniones divididas entre aficionados, analistas y exjugadores.