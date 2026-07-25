¡Todo listo en el Volcán! Tigres y Atlético de San Luis revelan sus alineaciones
Tigres y Atlético de San Luis confirman a sus once titulares para el duelo de la Jornada 2 del Apertura 2026. Conoce las alineaciones oficiales y las sorpresas de ambos equipos.
Quedaron definidas las alineaciones oficiales para el partido entre Tigres y Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos mandan a la cancha a sus mejores hombres con el objetivo de sumar tres puntos importantes en el arranque del torneo.