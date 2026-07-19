ÚLTIMA HORA: Liverpool anuncia muerte de jugador

El pasado viernes 17 de julio del 2026, el conjunto del Liverpool Fútbol Club informó el fallecimiento de un futbolista del club. El club de Uruguay dio a conocer que el jugador perdió la vida el pasado jueves 16 de julio.

“Liverpool Fútbol Club expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Aldo Pepe, futbolista de nuestro plantel de Tercera División, ocurrido este jueves 16 de julio".

Aldo Pepe buscaba ser jugador profesional

El futbolita que perdió la vida fue Aldo Pepe a sus 20 años de edad. Se encontraba recuperandose de una lesión en su rodilla para poder regresar a las canchas y seguir peleando por ser futbolista profesional pues se encontraba jugando en las divisiones inferiores del club.



Aldo, de 20 años y oriundo de Quebracho, Paysandú, llegó a nuestra institución para continuar su crecimiento deportivo y humano, distinguiéndose siempre por su compromiso, dedicación y compañerismo.

Actualmente se encontraba atravesando el proceso de recuperación de una lesión de rodilla, trabajando con esfuerzo e ilusión para volver a las canchas y seguir persiguiendo su sueño de convertirse en futbolista profesional. Su partida enluta profundamente a toda la familia negriazul. Compañeros, entrenadores, funcionarios y dirigentes lo recordaremos con enorme cariño y afecto".

Por último, el club expresó sus condolencias a su familia, amigos y seres queridos.

"En este difícil momento, Liverpool hace llegar sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, acompañándolos con respeto y afecto. QEPD, Aldo. Tu recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones.”