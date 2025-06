Andy Bogard regresa: primer DLC de Fatal Fury: City of the Wolves llega este mes

¡Es oficial! El icónico maestro de taijutsu, Andy Bogard, será el primer personaje DLC jugable de Fatal Fury: City of the Wolves, y estará disponible a partir del 24 de junio de 2025, exclusivamente para quienes posean la Edición Especial del juego.

Desarrollado por SNK, City of the Wolves continúa expandiendo su universo con contenido explosivo y nostálgico. Andy, conocido como el “arma humana”, regresa con su estilo de combate cuerpo a cuerpo del legendario Shiranui-ryuu.

Actualmente entrena en la aldea del clan Shiranui junto a Mai, pero su motivación lo lleva a buscar dos peleas que ha anhelado por años: una contra su aprendiz Hokutomaru, y otra aún más personal… contra su propio hermano, Terry Bogard.

Los fans podrán explorar su historia en el modo RPG solitario Episodes of South Town (EOST), enfrentando a retadores por las calles en una experiencia narrativa más profunda. Además, podrán revivir la intensidad clásica en el modo Arcade, donde la rivalidad entre hermanos llega a su punto máximo.

Este DLC marca el inicio del contenido del Season Pass 1, que también traerá a Joe Higashi, Mr. Big, y —por primera vez en la saga— a Ken y Chun-Li de Street Fighter como personajes jugables.

Fatal Fury: City of the Wolves solo está disponible como Edición Especial, y por el momento no habrá venta individual del juego base ni del Season Pass.