Llegada de Portugal a México para el partido del 28 de marzo

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La Selección Mexicana se enfrentó a la Selección de Islandia en un partido amistoso internacional como parte de su preparación rumbo a LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026
La Selección Mexicana mostró contundencia y gran funcionamiento al enfrentar a la Selección de Islandia en este partido amistoso internacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revive el resumen extendido con los goles, las mejores jugadas, las atajadas y los momentos más importantes del encuentro donde La Selección Azteca dejó grandes sensaciones ante su afición.
La Selección Mexicana firmó una exhibición contundente tras golear 4-0 a la Selección de Islandia en partido amistoso internacional.
El tercer tanto del encuentro fue obra de Jesús Gallardo, quien apareció con una gran definición para sentenciar el marcador y desatar la euforia de la afición
La Selección Mexicana vivió un momento explosivo frente a la Selección de Islandia con cinco minutos de auténtica Avalancha Azteca,
La “Hormiga” aparece con contundencia para marcar el segundo gol de la Selección Mexicana ante Islandia en este partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Gran definición que enciende a la afición y confirma el buen momento del equipo.
México rompe el cero en el amistoso internacional Ledezma aparece en el momento clave para marcar el gol de la Selección Mexicana ante Islandia en este partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Una jugada que levanta a la afición y confirma el buen momento del equipo.
Apareció el héroe bajo los tres palos Raúl “Tala” Rangel se lució con una espectacular atajada para evitar el gol de Islandia en el partido entre México e Islandia, mostrando reflejos impresionantes y manteniendo el marcador en cero.
El futbolista Brian Gutiérrez comparte su experiencia y percepción sobre el ambiente futbolero en México, destacando la pasión de la afición y la intensidad con la que se vive este deporte en el país.
La Selección Mexicana se impuso 1-0 ante Bolivia en este amistoso internacional, en un partido intenso, con polémica, jugadas clave y un gol que marcó la diferencia.
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