Llegó a Rayados por casi la mitad de su valor actual y está muy cerca de ir al Mundial 2026

Germán Berterame es uno de los futbolistas más destacados de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA. El argentino naturalizado mexicano fue el encargado de marcar el gol en el partido entre México y Ecuador. Posteriormente, cayó el tanto del empate. Con la actuación que tuvo el delantero de Rayados, podría convencer a Javier Aguirre para subirse en el camión del Mundial 2026.

Rayados compró a Germán Berterame por 4.5 millones de euros. El goleador llegó procedente del Atlético San Luis. Actualmente, según Transfermarkt, tiene un valor de 7 millones de euros. Javier Aguirre necesita un suplente de Raúl Jiménez y, si Santiago Giménez sigue sin despertar, Berterame sería el cambio perfecto por su olfato goleador, como lo demostró con su tanto ante Ecuador.

Selección Nacional de México Germán Berterame incrementó su precio a 7 millones de euros en septiembre, antes de marcar su primer gol con México

Germán Berterame vive su mejor torneo con Rayados

Germán Berterame debutó en la Liga BBVA MX el domingo 28 de julio de 2019 en el duelo entre el Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey. Los dos clubes en los que ha militado en México. En el reciente torneo, vive un gran momento, pues en 12 partidos ha sido titular en todos, suma ocho goles en 1,056 minutos y pelea la tabla de goleo del Apertura 2025.

Con los números antes mencionados, Berterame puede presumir que está viviendo el mejor torneo regular con Rayados. Desde el Apertura 2022, que aterrizó en la Sultana del Norte, no había hecho tantos goles, y eso que jugó más partidos. El torneo que más se le acerca es el Clausura 2025, cuando marcó en siete oportunidades y disputó 13 encuentros.

El próximo duelo del Monterrey es ante los Pumas en el Gigante de Acero. El duelo inicia a las 19:00 horas del centro de México. Para este encuentro, ambos equipos llegan con realidades distintas. Mientras La Pandilla pelea por los primeros tres lugares en la general, los Pumas y Efraín Juárez corren peligro de quedar fuera de la Liguilla si no empiezan a sumar de tres.