Llegó a valer 4 millones: este es el precio de Jordi Cortizo al salir de Rayados de Monterrey

Jordi Cortizo llegará al Club León proveniente de Monterrey, ya que no entra en planes del entrenador Domènec Torrent. El mexicano estuvo 2 años con los Rayados, club con el que alcanzó a tener su mayor valor en el mercado que, según Transfermarkt, fue de 4 millones de euros (86.7 millones de pesos); sin embargo, ahora su precio disminuyó. Conoce el compañero con quien llegara a este club de la Liga BBVA MX .

Cortizo perdió protagonismo en Monterrey, pues a finales de 2024 sufrió una lesión de tobillo que lo mantuvo lejos de las canchas. Mientras que en el Clausura 2025 fue más un revulsivo que titular en el esquema de Martín Demichelis. Por ello, su precio disminuyó a 2.5 millones de euros (54.2 millones de pesos). Sergio Canales lo veía en Europa, pero ahora se va de Rayados en medio de críticas .

Jordi Cortizo Jordi Cortizo llegó a valer 4 millones, pero tras su salida de Monterrey su precio es de 2.5 millones de euros

Jordi tuvo una devaluación de 1.5 millones de euros (32.5 millones de pesos) en casi un año y medio, pues su mayor valor lo obtuvo en marzo de 2024. Ahora, irá a León, pese a que en algún momento sonó como refuerzo bomba de Chivas; sin embargo, en esa ocasión la negociación se cayó.

TE PUEDE INTERESAR:



Así fueron los números de Jordi Cortizo con Rayados de Monterrey

Jordi Cortizo fue comprado por Monterrey en enero de 2023, pues llamó la atención del conjunto regio cuando jugó en Puebla, donde en 2 torneos anotó 6 goles y dio 4 asistencias. En ese momento fue considerado un buen fichaje por los aficionados, pues su carrera iba en ascenso.

En más de 2 años con Rayados, Jordi disputó 100 partidos, 44 de ellos como titular, en los cuales marcó en 10 ocasiones y asistió en 7. Además, en su tiempo en Monterrey recibió 18 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado, según estadísticas de BeSoccer.

Jordi tuvo una etapa fructífera con Monterrey, pues fue en la que en mayores ocasiones fue convocado con la Selección Mexicana tanto en partidos amistosos como competencias internaciones, tal fue el caso de la Copa América 2024. Hoy lo espera León, con menos valor que antes.