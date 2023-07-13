Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Oro 2023

México lo logró y se metió a la final de la Copa Oro. El conjunto azteca superó por 2-0 a Jamaica y peleará por el título del torneo continental ante Panamá.

La Selección Azteca llegó a la disputa por el título en el máximo torneo de la CONCACAF para cumplir los pronósticos, aunque no podrá enfrentarse al equipo de las Barras y las Estrellas en el clásico de la zona, pues fueron eliminados por Panamá.

Campos Artificial vs Campos Real | México vs Jamaica | Copa Oro

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¿A qué hora es la final de la Copa Oro?

Ya con los ganadores de la instancia previa, se llevará a cabo la gran final de la Copa Oro 2023 este domingo 16 de julio en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro lo podrás ver nada más y nada menos que en Azteca 7, así como el sitio y la App de Azteca Deportes.

Los últimos estadios que alojaron la final de la Copa de Oro

La sede para definir este trofeo de la Concacaf será en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el cual es la casa de los equipos de los Chargers y los Rams de la NFL del futbol americano.

Cabe señalar que en las 17 ediciones del torneo, esta será la séptima ocasión en que la final de la Copa Oro se lleve a cabo en el área metropolitana de Los Ángeles.

Anteriormente el recinto del LA Memorial Coliseum fue sede de este partido en los años 1991, 1996, 1998 y 2000; mientras que el emblemático Rose Bowl de Pasadena albergó las finales de 2002 y 2011.

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Esa última ocasión en la que esta zona de California recibió la disputa por el título del torneo le trae muy buenos recuerdos a la Selección Mexicana, ya que vencieron 4-2 a su similar de los Estados Unidos con el inolvidable gol de Giovani Dos Santos.

¿Cuánto cuestan los boletos para la final de la Copa Oro?

Ahora el SoFi Stadium recibirá por primera vez este partido , que servirá como ensayo ya que este estadio será una de las sedes de la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El costo de los boletos para este encuentro van desde los 115 dólares (1,900 pesos) como los más económicos, hasta los 815 dólares (casi 14 mil pesos) para los más caros.