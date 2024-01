Faravelli: “Los hinchas están ilusionados con este proceso”

La Máquina de Cruz Azul no ha ganado en lo que va del Clausura 2024, una derrota frente a los Tuzos del Pachuca y un empate frente a Juárez tienen al conjunto cementero con un punto de seis posibles en el arranque del torneo del futbol mexicano.

El conjunto cementero recibe a Mazatlán este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes y el refuerzo argentino, Lorenzo Faravelli saldrá como titular en su tercer encuentro de forma consecutiva, aunque lleva pocos partidos con la playera celeste, ya sabe lo que significa vestir la playera de la Máquina.

“Recién lo decía cuando llegué al país, en el club he escuchado un montón de cosas de la palabra ilusión. Me parece que muchos de los hinchas están ilusionados con este proceso, desconozco porque no estuve aquí en la historia reciente, pero sí he escuchado y entiendo que están ilusionados porque se ve que hay un armado, una organización, un entrenador con una idea clara. Entonces en ese punto la gente está ilusionada, después se viene el premio, en el partido nuestro estadio la cancha estaba llena, espero que el sábado vuelva a estar lleno, esa es una hinchada que por lo que veo siempre que salgo aquí hay gente esperandonos, amables y a la que cómo todas las hinchadas del mundo quieren ganar y espero que a partir del sábado le podemos regalar un triunfo, que lo necesitamos nosotros y lo necesitan ellos”, mencionó Lorenzo Faravelli en entrevista para Azteca Deportes.

La adaptación de Faravelli al balompié azteca

Por otro lado, el famoso “Lolo” se ha ido adaptando poco a poco a México aunque fuera del terreno de juego le ha costado más trabajo comparado con lo que estaba acostumbrado en Ecuador o Argentina.

“Bueno estoy esquivando un poco el picante al principio por si las dudas, pero después he recorrido poco, sinceramente estamos mucho en el entrenamiento y descanso. Todavía no he podido traer a mi esposa y a mis dos hijos de Ecuador entonces esa partecita de la adaptación me falta un poquito, he conocido algunas partes de la ciudad, escuchado que todo mundo habla de que se vive bien, así que poco a poco iremos descubriendo”, confesó Faravelli.

Cruz Azul tendrá una semana de nueve puntos con la Jornada doble, primero recibiendo a Mazatlán y a Xolos de Tijuana en la capital del país, y visitar el próximo viernes a Querétaro.

