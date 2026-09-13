Los 2 jugadores del América que perderían la titularidad tras la derrota ante Cruz Azul

América sufrió su primera derrota del Apertura 2026 después de caer 4-3 frente a Cruz Azul en un espectacular Clásico Joven que dejó algunas dudas en el conjunto azulcrema, especialmente en la zona defensiva.

Las Águilas llegaron al encuentro invictas, pero La Máquina consiguió hacerles cuatro goles y llegó a colocarse 4-1 arriba. América reaccionó en el cierre y estuvo cerca de empatar, aunque los errores cometidos durante buena parte del encuentro terminaron costándole los tres puntos.

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Guillermo Almada fue claro al momento de analizar lo sucedido. “El agravante de defender mal, en definitiva, nos costó caro. Sabíamos que si nos equivocábamos no nos iban a perdonar por la jerarquía que tienen”, reconoció el entrenador después del partido.

Un resultado que podría provocar movimientos en el once para las próximas jornadas.

Cuándo vuelve a jugar el Club América por el Apertura 2026|Crédito: @ClubAmerica / X

Israel Reyes y Ramón Juárez tendrían nueva competencia

Los dos futbolistas que podrían poner en riesgo su titularidad son Israel Reyes y Ramón Juárez, quienes formaron la pareja de centrales elegida por Almada para enfrentar a Cruz Azul.

Ambos habían tenido continuidad durante el arranque del torneo, pero la situación en la defensa americanista acaba de cambiar con la llegada de dos refuerzos: Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno.

Ramos Mingo llegó procedente del Bahia después de consolidarse en el futbol brasileño, mientras que Bueno aterrizó en México tras su experiencia en Europa con el Wolverhampton de la Premier League.

Los dos fueron incorporados precisamente para elevar la competencia en una zona que perdió a Sebastián Cáceres, quien dejó al América para convertirse en nuevo jugador del Celta de Vigo.

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Almada advierte que América debe mejorar en defensa

El entrenador azulcrema no confirmó cambios en su alineación ni señaló individualmente a Reyes o Juárez, pero sí dejó clara su inconformidad con el funcionamiento defensivo mostrado en el Clásico Joven.

“En la defensiva debemos mejorar mucho”, reconoció Almada.

Santiago Baños también había señalado tras la llegada de los nuevos futbolistas que ningún elemento tiene asegurado un lugar y que la titularidad dependerá del rendimiento mostrado dentro del campo.

Reyes y Juárez comenzaron el Clásico Joven como titulares, pero ahora deberán defender su lugar ante dos refuerzos que fueron contratados para competir inmediatamente dentro del equipo de Guillermo Almada.