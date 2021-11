¡Los Colts viven! y Previa de la Semana 11 | El Ritual Podcast

Ha llegado un nuevo episodio del mejor podcast de la NFL. La competencia de futbol americano llega en la Semana 12 con duelos muy especiales, condimentados con el entorno del Día de Ación de Gracias.



El próximo jueves habrá tres partidos en este día icónico para la liga: Chicago Bears vs Leones de Detroit, Raiders de Las Vegas vs Vaqueros de Dallas y Bills de Buffalo vs Saints de Nueva Orleans.

El mejor análisis previo a estso duelos en El Ritual Podcast. Además, hablamos sobre los más importante ocurrido en la Semana 11.

El regreso triunfal de los Chiefs de Kansas City

El corredor Clyde Edwards-Helaire avanzó 63 yardas por tierra e hizo una anotación en su regreso de la reserva de lesionados, y los Kansas City Chiefs vencieron este domingo por 19-9 a los Dallas Cowboys en la jornada de la Semana 11 de la Liga Nacional de Fútbol Americano.

Con su victoria, su cuarta consecutiva en general, los Chiefs mejoraron a 4-0 en los duelos que han protagonizado contra equipos de la División Este de la Conferencia Nacional.

Los Colts agarran ritmo de la mano de Jonathan Taylor

El corredor Jonathan Taylor estableció este domingo marca de franquicia al anotar cinco veces y los Indianapolis Colts vencieron como visitantes 15-41 a los inconsistentes Buffalo Bills.

Los Colts (6-5) continuaron mejorando su marca a 5-1 en sus últimos seis partidos. Indianápolis se había ido 0-5 contra oponentes que llegaron a los playoffs el año pasado, incluidas dos derrotas ante el rival de la División Sur de la Conferencia Americana (AFC), los Tennessee Titans.

Matt Nagy podría salir de Chicago

En las últimas horas ha surgido el rumor de la salida de Matt Nagy como entrenador en jefe de los Chicago Bears. De acuerdo a fuentes, el coach dirigiría su último juego el próximo jueves en contra de los Detroit Lions.



Estos y muchos temas más en el análisis de El Ritual Podcast, rumbo a la Semana 12.