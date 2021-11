Los europeos que podrían llegar a Chivas

Chivas quiere el título sí o sí. El Rebaño Sagrado suma cuatro años sin conquistar el futbol mexicano, por lo que es una prioridad para ellos volver a ponerse en los primeros planos de la Liga BBVA MX.

El problema es el tema económico, como la gran mayoría de los equipos a nivel mundial, la crisis por la pandemia los ha limitado para hacer “grandes” contrataciones. Sumado a todo eso, el valor de los futbolistas importantes en México es muy alto, y su limitante de jugar con puros nacidos en nuestro país es un tema que los persigue desde hace varios años.

Es por esto, que buscan refuerzos fuera del territorio nacional, como sucediera con Uriel Antuna y Carlos Salcedo que tuvieron sus primeros minutos como profesionales en la MLS.

Chivas buscará refuerzos en el Viejo Continente

Entre las opciones que hay para el Rebaño Sagrado, se encuentra el exjugador del Pachuca es Eugenio Pizzuto, quien actualmente se encuentra en el Lillie, conjunto que participa en la Liga de Francia, la Ligue 1.

La escuadra gala no ha utilizado Pizzuto en el certamen y en busca de tener minutos o poderle dar juego, podrían llegar a un acuerdo para que regrese al futbol mexicano con ese propósito. Su calidad no está discutida y aunque no estuvo mucho tiempo en nuestro país dio muestra de su buen futbol, al igual que lo hizo con las selecciones menores.

Otro que podría estar en el radar es Kobe Hernández-Foster, lateral zurdo que tiene sangre mexicana y guatemalteca, y que actualmente milita en la segunda división de Noruega en el Hamarkameratene, y estuvo con el Wolfsburgo sub-19.

Sean unos u otros, Chivas buscará reforzarse para pelear por su título 13 en el futbol mexicano.