Los ex jugadores de Liga MX que estuvieron en el Independiente vs U de Chile

La Copa Sudamericana vivió uno de sus episodios más lamentables en toda su historia. El Estadio Libertadores de América fue sede de un episodio negro cuando los aficionados de Independiente de Avellaneda y sus similares de Universidad de Chile tuvieron una batalla campal en las inmediaciones del inmueble.

El grado de violencia fue tan alto que el partido se suspendió y la Conmebol condenó todos los actos que se vieron en la casa del Independiente. Con ello, el futuro en el certamen continental para ambos equipos quedó en duda y ello implica a varios futbolistas que pasaron por el futbol mexicano en el pasado reciente.

Los ex jugadores de la Liga MX presentes en el Independiente vs U de Chile

Rodrigo Rey - Pachuca ahora en Independiente

Lucas di Yorio - León - ahora en Universidad de Chile

Ignacio Pusseto - Pumas - ahora en Independiente

Federico Mancuello - Toluca - ahora en Independiente

Luciano Cabral - León - ahora en Independiente

Iván Marcone - Cruz Azul - ahora en Independiente

Situación de índole internacional

Además del comunicado de Conmebol, tanto Independiente como Universidad de Chile se pronunciaron en redes sociales reprochando lo sucedido en el Libertadores de América. Por si fuera poco, el Presidente de la FIFA; Gianni Infantino mandó un mensaje en su cuenta personal de Instagram y también Gabriel Boric: Presidente de Chile.

Por otro lado, en redes sociales se filtró un supuesto comunicado oficial de la Conmebol en el que supuestamente se decretaba la eliminación de Independiente y Universidad de Chile de la Copa Sudamericana; algo que es totalmente falso por el momento, aunque no se descarta.

Alianza Lima al pendiente

El conjunto peruano se clasificó a la siguiente ronda tras eliminar a Universidad Católica y se suponía que ya tendría rival en cuartos de final (Independiente o U de Chile) pero por obvias razones no salió un equipo ganador. Se rumora que Alianza Lima podría obtener su pase directo a semifinales sin disputar la anterior fase ya que descalificarían tanto a los argentinos como a los chilenos de la competición sudamericana.