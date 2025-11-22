deportes
Las 5 selecciones que tienen más chances de ganar el Mundial 2026

Faltan pocos meses para que inicie el Mundial 2026 y algunas selecciones se perfilan como posibles ganadoras del certamen internacional que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

María Agustina Leiva - Marktube
Las expectativas comienzan a aumentar. Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y 42 selecciones ya están clasificadas. Las restantes 6 surgirán del repechaje.

Conoce cuáles son las selecciones que tienen más chances de ganar la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. Estos planteles deportivos deberán esforzarse al máximo si quieren conseguir el máximo trofeo del deporte rey que mueve masas a lo largo y ancho del planeta.

¿Cuáles son las 5 selecciones que pueden ganar el Mundial 2026?

Las siguientes selecciones forman parte del destacado ranking FIFA.

  • Argentina

Con un nivel demostrado en el Mundial de Qatar 2022 y las últimas dos ediciones de Copa América a su nombre, la selección campeona del mundo y del continente buscará defender el título conseguido. El plantel dirigido por Lionel Scaloni consiguió el primer lugar en Conmebol. Esta será la última Copa del Mundo de Lionel Messi.

  • Francia

La selección francesa figura tercera en el ranking FIFA y de la mano de su figura, Kylian Mbappé, promete dar batalla para quedarse con la copa mundial después de haber perdido la final en 2022 con Argentina. El plantel subcampeón del mundo tiene talento de sobra en prácticamente todas sus líneas.

  • España

El plantel dirigido por el exfutbolista Luis de la Fuente Castillo, solo se vio complicado por Turquía. Es un fuerte candidato a ganar la Copa del Mundo. Pero antes tendrá que medir su nivel con la Selección Argentina en la Finalissima 2026, probablemente el próximo viernes 27 de marzo de 2026 en Doha, Qatar.

  • Inglaterra

Esta selección europea fue la primera de ese continente en sellar su clasificación para el Mundial 2026. El plantel dirigido por Thomas Tüchel es fuerte y combina la experiencia de los jugadores más veteranos con la frescura y creatividad de las nuevas generaciones. Inglaterra consiguió 2 subcampeonatos de Europa consecutivos.

  • Alemania

Esta selección se encuentra en el puesto 9 del ranking FIFA y solo tuvo un rival de peso en las eliminatorias: Eslovaquia. El plantel dirigido por Nagelsmann ganó 5 de los 6 partidos. El equipo debe despedir en esta Copa del Mundo a una gran generación con figuras como Goreztka o Kimmich, pero tiene futuro con jóvenes como Wirtz y Woltermade.

