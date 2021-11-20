Los mejores cinco equipos de la Temporada 2021 de la NFL
Aquí te dejamos un conteo de las mejores cinco franquicias en la Temporada 2021 de la NFL, después de 10 de Semanas jugadas.
Con poco más de la mitad de la temporada jugada, estos son los cinco mejores equipos de la NFL:
Buffalo Bills
Los Bills empiezan a retomar el terreno, después de una comoda victoria ante los New York Jets. Ocuparon el juego como un trampolín para recuperar forma y volver a encontrar la dupla de Josh Allen con Steffon Diggs; además de que la defensiva estuvo conecatada en el partido.
Tennessee Titans
El equipo comandando por Ryan Tannehill hiló su sexta victoria consecutiva, que a pesar de no contar con Derek Henry, por la lesión, se empiezan a acomplar a estar sin él.
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Dallas Cowboys
La definición de dominante a la ofensiva se vio en su máxima expresión ante los Atlanta Falcons. Dak Prescott está mostrando su mejor nivel con dos pases de TD y uno más por tierra, junto a una defensiva que se ha mostrado imporante en momentos claves de la temporada.
Arizona Cardinals
A pesar de la derrota ante los Carolina Panthers, es un equipo que se ve bien, y es importante tener en cuenta que no contaron con Kyler Murray, ni De’Andre Hopkins. Solo queda esperar a que recuperen forma.
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Green Bay Packers
La mejor defensiva de la NFL son los Packers, que a pesar de no tener a sus dos mejores hombres: Za’Darius Smith y Jair Alexander. Seguramente una vez que regresen serán mucho más dominantes. La última vez que Aaron Rodgers tuvo una defensa de élite fue campeón y este año la tiene.