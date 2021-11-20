Los mejores cinco equipos de la Temporada 2021 de la NFL

Con poco más de la mitad de la temporada jugada, estos son los cinco mejores equipos de la NFL:

Buffalo Bills

Los Bills empiezan a retomar el terreno, después de una comoda victoria ante los New York Jets. Ocuparon el juego como un trampolín para recuperar forma y volver a encontrar la dupla de Josh Allen con Steffon Diggs; además de que la defensiva estuvo conecatada en el partido.

Tennessee Titans

El equipo comandando por Ryan Tannehill hiló su sexta victoria consecutiva, que a pesar de no contar con Derek Henry, por la lesión, se empiezan a acomplar a estar sin él.

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Dallas Cowboys

La definición de dominante a la ofensiva se vio en su máxima expresión ante los Atlanta Falcons. Dak Prescott está mostrando su mejor nivel con dos pases de TD y uno más por tierra, junto a una defensiva que se ha mostrado imporante en momentos claves de la temporada.

Arizona Cardinals

A pesar de la derrota ante los Carolina Panthers, es un equipo que se ve bien, y es importante tener en cuenta que no contaron con Kyler Murray, ni De’Andre Hopkins. Solo queda esperar a que recuperen forma.

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Green Bay Packers

La mejor defensiva de la NFL son los Packers, que a pesar de no tener a sus dos mejores hombres: Za’Darius Smith y Jair Alexander. Seguramente una vez que regresen serán mucho más dominantes. La última vez que Aaron Rodgers tuvo una defensa de élite fue campeón y este año la tiene.