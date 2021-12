Los mejores videojuegos de 2021 según la crítica

Nos acercamos al final del 2021 y ya se dieron a conocer los mejores videojuegos del año. El sitio Metacritic, el cual recopila reseñas de juegos, películas, programas de televisión y álbumes de música, reveló las 10 entregas más exitosas del año en curso.

Los mejores videojuegos de 2021

Disco Elysium - The Final Cut: La edición definitiva del RPG añadió nuevas misiones y nuevas áreas. Con una actuación de voz completa, este título de mundo abierto que llegó en marzo para PC, tuvo una gran aceptación convirtiéndose en todo un éxito. Durante el juego, eres un detective con un sistema de habilidades. A lo largo de la historia, deberás interrogar a diferentes personajes, cometer asesinatos o aceptar sobornos en busca de un solo objetivo.

The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition: Es una historia de suspenso ambientada en una mansión embrujada. Ene esta versión, el título desarrollado por Novectacle incluye dos juegos más además de la historia principal. Réquiem por la inocencia: una precuela sobre los orígenes de la maldición de Fata Morgana y Reincarnation: una secuela que presenta a los miembros del reparto central reencarnados en la actualidad.

Te puede interesar: Resident Evil Village es el juego más completado del 2021

Tetris Effect: Connected: Es una nueva versión de un clásico, la cual incluye modos cooperativos y competitivos en línea. Además, cuenta con la opción de multijugador local. Esta reinvención se convierte en única al combinar los efectos visuales con la música del juego.

Hades: Desarrollado por Supergiant Games, Hades es un juego de rol en el que el jugador asume el papel del príncipe del infamando griego, quien trata de escapar del reino para llegar al Monte Olimpo. Con un amplio elenco de personajes, Hades está posicionado en el cuarto lugar con un Metascore de 93.

Forza Horizon 5: Ambientando en México, Forza Horizon 5 se convirtió en uno de los juegos de coches favoritos por los usuarios. En la entrega de Playground Games podrás explorar paisajes de mundo abierto en nuestro país pasando desde la jungla, por playas, un volcán y la ciudad de Guanajuato.

El Top 10 de la lista revelada por Metacritic la completan Final Fantasy XiV: Endwalker, Psychonauts 2, Microsoft Flight Simulator, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 y Chicory: A Colorful Tale.

Te puede interesar: No vas a creer cuánto dura el juego más largo del año