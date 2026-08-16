Los partidos que se juegan HOY domingo 16 de agosto de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

La actividad del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil continúa este domingo 16 de agosto con un único encuentro programado correspondiente a la Jornada 3.

Esta tarde, Chivas recibirá al Atlético de San Luis a las 17:00 horas desde la cancha del Estadio Akron. Se espera un gran partido con emociones al limite en la disputa por los tres puntos, ya que el conjunto rojiblanco viene de vencer con autoridad a Puebla por 4-1 en el Estadio Cuauhtémoc. Por su parte, la escuadra potosina también llega motivada tras derrotar 2-1 a Xolos en su compromiso previo.

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Agenda de la Jornada 3 de la Liga BBVA MX Femenil

Aunque este domingo la cartelera se limita a un solo partido, mañana lunes 17 de agosto el cierre de la jornada promete emociones importantes con tres encuentros:



17:00 horas: León vs Querétaro

León vs Querétaro 18:00 horas: Toluca vs Atlas

Toluca vs Atlas 19:06 horas: Santos Laguna vs Monterrey

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El Nuevo Formato de la Liga MX Femenil

El sistema de competencia se reestructuró a partir del Apertura 2026 para reducir la carga física de las jugadoras y dar mayor dinamismo al torneo:

Fase de Grupos (14 Jornadas)



Dos grupos de 9 equipos: Se elimina la tabla general única. Los clubes se dividieron considerando su rendimiento histórico y zona geográfica.

Se elimina la tabla general única. Los clubes se dividieron considerando su rendimiento histórico y zona geográfica. Calendario más corto: Cada equipo disputa 8 partidos contra los rivales de su mismo grupo y 6 partidos intergrupales cruzados.

Conformación de los Sectores



Grupo A: Tigres, Rayadas, Toluca, FC Juárez, Cruz Azul, León, Querétaro, Atlante y Santos Laguna.

Tigres, Rayadas, Toluca, FC Juárez, Cruz Azul, León, Querétaro, Atlante y Santos Laguna. Grupo B: América, Pachuca, Chivas, Pumas, Tijuana, Atlético de San Luis, Atlas, Puebla y Necaxa.

Clasificación a Liguilla



Adiós al Play-In: El formato de reclasificación queda completamente eliminado.

El formato de reclasificación queda completamente eliminado. Cuartos de Final: Avanzan de forma directa los 4 mejores equipos de cada grupo. Los cruces se dan entre grupos (el 1° del Grupo A contra el 4° del Grupo B, etc.).

Avanzan de forma directa los de cada grupo. Los cruces se dan entre grupos (el 1° del Grupo A contra el 4° del Grupo B, etc.). Regla para la Gran Final: No existen factores de desempate por posición en la tabla. El campeonato se lo lleva el equipo que anote la mayor cantidad de goles en el marcador global.

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