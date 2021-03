Me gusta la mentalidad de la gente mexicana: Novak Djovic

Parece que las clases de inglés del doctor García resultaron ser de kindergarten, aun que no dudamos de la capacidad de Luis para expresarse en la lengua anglosajona, la entrevista pudo ser realizada exitosamente, pues los grandes lazos que ya existen entre el exdelantero de los Pumas y el mejor tenista de la actualidad, dieron muestra de que el idioma del deporte es universal.

El serbio, nacido en la ex República de Yugoslavia comenzó la conversación con la firme promesa de que la próxima entrevista será totalmente en español, pues el doctor confesó tener una práctica terrible del idioma más utilizado en el mundo.

Novak Djocovic rompió el récord histórico tras ocupar el puesto número uno del ranking ATP como mejor tenista del mundo en 311 semanas, superando el la cifra de su homónimo, Roger Ferder que cuenta con 310 semanas. Hecho que motivó a García a lanzar la primera pregunta sobre ¿Cómo logró conseguir ese récord?

“Honestamente estoy tratando de entender qué significa esto, que estoy sintiendo, porque cuando viajas constantemente jugando tenis y compitiendo, estás en medio de una temporada. Siempre estoy pensando en qué sigue, en cuál es el siguiente desafío, cómo me preparo para la siguiente montaña y cómo lograr nuevas metas”…”Estoy orgulloso, muy feliz. Siento muchísima alegría y también aliviado, porque he trabajado por este objetivo mucho tiempo.” Contestó Nola, con una sonrisa dibujada en su rostro.

La visita de Nola a México

El segundo tema que intrigaba al doctor, partía de la interrogante sobre los recuerdos de Djokovic tras su visita a Acapulco, México en 2017.

“Yo te quiero a ti y a México también, amo México, amo Acapulco.” Expresó el mejor tenista del mundo.

“Todavía recuerdo la primera noche que tuve la sesión de práctica en la cancha central de Acapulco. No podía creer la cantidad de gente que llegó a la sesión de práctica. A pensar en la experiencia que tengo jugando en el Tour por tantos años, y que nunca he tenido ningún problema en jugar en estas leyendas, estaba sorprendido porque no lo esperaba y estaba temblando por los primeros 30 minutos.” Comentó Novak sobre su experiencia en el país azteca.

“No puedo esperar en regresar a México a jugar, porque amo la pasión, amo el entusiasmo. Me gusta la mentalidad de la gente mexicana.“ Declaró con seguridad.

El jugador de 33 años de edad dejó un mensaje para todas las niñas y niños que inician en este deporte y que sueñan con ser los mejores.