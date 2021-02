Djokovic supera el récord de Federer en semanas como número 1 del mundo

A partir del 8 de marzo el tenista serbio, Novak Djokovic, se convertirá en el jugador con más semanas como número 1 del mundo, esto debido a que alcanzará la cifra de 311. Con esto hace historia y supera el récord con el que contaba el suizo Roger Federer.

Esto fue también gracias a la última derrota de Rafael Nadal en cuartos de final del Abierto de Australia a manos de Tsitsipas, lo que lo hizo que el serbio asegurara la hazaña.











Hay que mencionar que el tenista suizo Roger Federer lleva ya un año sin jugar, esto debido a que tuvo que pasar en dos ocasiones por el quirófano por artroscopias en la rodilla derecha, se espera que su regresó se pueda dar el próximo 8 de marzo en Doha.

La primera ocasión en la que Federer se hizo con el número 1 del mundo fue en 2 de febrero de 2004 tras levantar el título del Abierto de Australia. Este nuevo récord llega con un Novak Djokovic lesionado, ya que tras coronarse en la última edición del Abierto de Australia, confirmó que sufría una rotura en su zona abdominal:

“Vengo de hacerme una resonancia magnética y el daño es mayor que cuando se produjo la rotura en el partido con Fritz. Los médicos me han dicho que no es algo muy grave, pero voy a tener que tomarme un tiempo de descanso para recuperarme bien”, comentó Nole.

Djokovic También habló de la frustración que le generan las críticas recibidas:

“Hay gente que duda de mí y eso claro que me duele. Obviamente, es imposible que todo el mundo piense lo mismo, he aprendido que no se puede complacer a todos y que voy a recibir críticas haga lo que haga y diga lo que diga. Soy humano y es evidente que hay cosas que me duelen y me frustran”, aseguró.