Luego de tres décadas, un mexicano gana en su debut a nivel ATP

Con el triunfo de Álvarez, dos mexicanos jugarán la segunda ronda, tras el avance el lunes de Alex Hernández. Desde 1998 no había dos mexicanos en segunda ronda de un torneo ATP.

“Empecé un poco nervioso, pero después me fui soltando, comencé a jugar mi juego y me empezó a ir muy bien. Gané la batalla física y mental, que creo que esa fue parte fundamental para ganar el partido, pero hasta que no gané el partido y vi esa pelota en la red en el último punto, fue cuando ya tuve más tranquilidad, siempre estuve pensando cómo ganar cada punto”, dijo Álvarez.

Álvarez sigue, Pacheco afuera

En segunda ronda, Álvarez se medirá ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic. En su debut en un torneo ATP, el mexicano abrió con triunfo. Por su parte, Rodrigo Pacheco sufrió una dura derrota.

“Ese tie break fue muy importante, el inicio del partido fue duro. Rodrigo es un gran jugador, sabía que iba a ser difícil, así que estoy contento de poder avanzar. Estoy muy triste por el resultado, en el primer set iba arriba jugando un nivel de tenis muy alto, con mucho físico, y al final bajé un poquito. Walton se mantuvo muy bien, jugó muy inteligente, lo cual fue la diferencia, y lo felicito por su desempeño”, dijo Pacheco tras el partido.

Magadán, afuera de Los Cabos

Otro mexicano que no pudo llevarse la victoria en su debut fue Alan Magadán. La raqueta nacional logró un 89% en puntos ganados con su primer servicio, pero salvó cuatro de cinco quiebres y descifró el juego del local, tras dos horas y 5 minutos el encuentro terminó 7-6(5), 6-2.

“Llega un momento en el que es cuestión de decisiones. Tuve muchas oportunidades en el primer set para quebrar, y quebré. Jugué un poco rápido el juego del 4-3, son fortalezas que él tiene, aguantar la ansiedad, y esto es parte del proceso de estar en este tipo de partidos. Ojalá podamos jugar mejor la próxima vez”, aseguró el mexicano.

