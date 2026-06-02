Luis Chávez recuerda su gol en Qatar y revela cómo vive su lesión rumbo al Mundial 2026
Entre la incertidumbre por su lesión y la emoción de aparecer en la lista final de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Luis Chávez recordó uno de los momentos más especiales de su carrera: el golazo que marcó ante Arabia Saudita en Qatar 2022.
Luis Chávez rompió el silencio sobre su estado físico y habló de lo que representa formar parte de la lista final de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El mediocampista mexicano compartió sus sensaciones tras la lesión que ha generado preocupación entre la afición y recordó con emoción el inolvidable gol de tiro libre que marcó ante Arabia Saudita en Qatar 2022.