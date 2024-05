¡Luis Enrique explota contra la prensa antes de la Champions League!

Luis Enrique tiene la presión de darle su primera UEFA Champions League al Paris Saint Germain. El estratega francés está en las puertas de la final en la máxima competición a nivel clubes, pero primero tendrá que remontar la serie ante el Borussia Dortmund en el Parc des Princes.

Antes del compromiso ante los alemanes, Luis Enrique compareció frente a la prensa y en pocos minutos explotó tras una pregunta de un periodista del ‘Chiringuito’. “Es una pregunta muy española. Vamos a lo negativo. ¿Qué puede ser positivo? No, no. Que no pasemos, ¿no? Pues si no pasamos a la final, al día siguiente saldrá el sol y seguiremos adelante. Aplaudiremos al rival, aunque no lo haya merecido”, mencionó el estratega ibérico.

Cabe recordar que, no es la primera vez que el actual director técnico del club francés ha tenido problemas con el medio antes mencionado. Desde sus días en el banquillo del FC Barcelona ha tenido varios disgustos con los reporteros del programa español.

En busca de la remontada

Por otro lado, Luis Enrique reiteró que su equipo tiene que tener paciencia para encarar el compromiso de vuelta ante un equipo que buscará no encajar. “El partido que se va a dar irá en función del resultado. A partir de aquí, veremos. El marcador indica que estamos eliminados, pero la idea es jugar de la misma manera. No va a cambiar para nada nuestra mentalidad”., comentó.

A pesar de toda su inversión en los últimos años, el cuadro de la Ciudad del Amor no ha podido coronar su época dorada a nivel internacional. Fue en la temporada 2019-2020 cuando más cerca se quedaron de conseguir la ansiada ‘Orejona’ al caer en la gran final en Lisboa, Portugal contra el Bayern Munich.

