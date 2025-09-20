deportes
Noticias
Azteca Deportes
Los Protagonistas
Luis García entrevista a Renata Zarazúa | Inspiración, disciplina y pasión por el tenis

Luis García entrevista a Renata Zarazúa, una de las máximas representantes del tenis mexicano En esta charla exclusiva, Renata comparte sus experiencias en el circuito profesional, sus metas para el futuro y cómo ha enfrentado los retos dentro y fuera de la cancha.

Azteca Deportes
Los Protagonistas
