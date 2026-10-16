La afición no lo quiere, pero para Gabriel Milito es FUNDAMENTAL en el esquema de Chivas
Este jugador no es del agrado de la gran mayoría de la afición de Chivas; sin embargo, para Gabriel Milito es fundamental en el esquema rumbo a la Liguilla.
Chivas afila armas para regresar con todo al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego del parón por la fecha FIFA en donde la Selección Mexicana disputó cuatro duelos, mismos en donde seis elementos del Rebaño Sagrado vieron actividad en el terreno de juego.
Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024
El Guadalajara fue el equipo que más jugadores prestó a la Selección Mexicana en esta fecha FIFA y, entre ellos, destaca un elemento que, pese a recibir muchas críticas de parte de la afición, es fundamental en el esquema táctico de las Chivas de Gabriel Milito. ¿Quién es?
¿Qué jugador es fundamental en las Chivas de Gabriel Milito?
A pesar de haber tenido un par de errores importantes en el torneo Apertura 2026, la realidad es que no hay ningún jugador en el que Gabriel Milito confíe más en Chivas que Luis Romo, elemento que, dicho sea de paso, ya sabe lo que es ser campeón de la Liga BBVA MX con Cruz Azul.
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Fue hace un par de torneos cuando Luis Romo arribó al Rebaño Sagrado para convertirse, desde ese momento, en titular absoluto en el cuadro del entrenador argentino, lo anterior pese a las constantes críticas que ha recibido de parte de la afición por su alto nivel de confianza y su lentitud en ciertas acciones de juego.
¿Qué ventajas tiene Luis Romo sobre otros jugadores en Chivas?
- Liderazgo: A diferencia de otros jugadores que existen en la plantilla de Chivas, gracias a sus más de 30 años Luis Romo cuenta con el liderazgo suficiente para ser una especie de extensión de Gabriel Milito en el terreno de juego, sobre todo, cuando las cosas no van del todo bien.
- Plurifuncionalidad: Otro punto a su favor es que Luis Romo tiene la capacidad de jugar en muchas posiciones dentro del terreno de juego. Últimamente ha sido utilizado como líbero en línea de 3; sin embargo, también puede jugar como defensor central, contención e incluso interior.