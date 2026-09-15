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Fútbol

Luis Suárez SORPRENDE al revelar los dos jugadores de Cruz Azul que tiene bajo la lupa

Luis Suárez dejó claro que Inter Miami ha estudiado a La Máquina de Cruz Azul antes de disputar un nuevo título de Campeones Cup y sorprendió al detenerse en dos futbolistas celestes.

Luis Suárez récord Inter Miami MLS
|X: @InterMiamiFC

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Luis Suárez no necesitó recurrir a Lionel Messi ni a las grandes figuras de Inter Miami para elevar la temperatura antes de enfrentar a Cruz Azul. A unas horas de disputar la Campeones Cup 2026, el delantero uruguayo dejó claro que el conjunto estadounidense ha hecho la tarea y tiene perfectamente ubicadas varias de las fortalezas de La Máquina.

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Durante la conferencia previa al partido de este miércoles 16 de septiembre, Suárez comenzó reconociendo algo que en Miami no pasa inadvertido: la regularidad con la que Cruz Azul ha peleado por títulos en el futbol mexicano durante los últimos años.

“Sabemos que los últimos años viene peleando siempre ahí en las finales”, explicó el atacante, antes de mencionar a América, Toluca y Monterrey entre los clubes que habitualmente compiten en la parte alta.

Los dos jugadores de Cruz Azul que destacó Luis Suárez

Lo verdaderamente llamativo llegó cuando el uruguayo profundizó en el análisis futbolístico del rival. Y es que la leyenda uruguaya puso nombre y apellido a Gonzalo Piovi y Erik Lira, dos jugadores a los que Inter Miami tendrá especialmente identificados por su capacidad para iniciar el juego desde atrás.

“Tiene jugadores defensivamente que tienen muy buen pie, como Piovi, como Lira también, un jugador muy fuerte defensivamente”, señaló.

No parece una elección casual. Lira es una pieza importante en el mediocampo celeste y viene, además, de marcar en el espectacular 4-3 sobre América en el Clásico Joven, resultado con el que Cruz Azul llegará fortalecido a Miami.

Suárez también advirtió sobre el talento que posee La Máquina de mediocampo hacia adelante y su capacidad para imponer el ritmo de los partidos.

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Cruz Azul va por otro título

La Campeones Cup se disputará a partido único en el Nu Stadium de Miami. Inter llega como campeón de la MLS Cup 2025, mientras Cruz Azul obtuvo su boleto después de conquistar el Clausura 2026 y posteriormente derrotar 3-1 a Toluca en el Campeón de Campeones.

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