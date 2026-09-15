Cruz Azul tiene un calendario muy difícil para enfrentar: estas son sus próximas fechas y temidos rivales

Cruz Azul viene de vencer al América 4-3 en el Clásico Joven, el primero de Joel Huiqui como entrenador. Pese al gran triunfo, la Máquina ya debe pensar en sus siguientes rivales, ya que se le viene un calendario difícil de enfrentar, pues enfrentará a 4 clubes de gran calibre.

El primer desafío para la Máquina será este miércoles 16 de septiembre, cuando se enfrente a Inter Miami por la Campeones Cup. El duelo está pactado para iniciar a las 6 de la tarde en el Nu Stadium, de Florida.

La Máquina disputará la final de la Campeones Cup y después disputará 3 duelos importantes en la Liga BBVA MX.|Club de Futbol Cruz Azul

El conjunto de la Noria irá por todas al partido, ya que quiere sumar su segundo trofeo de la temporada y tercero en la era Huiqui. Aunque para ello, deberá enfrentarse a uno de los mejores equipos de la MLS, ya que Inter marcha en segundo lugar de la Conferencia Este, mientras que el club celeste en la cuarta posición del Apertura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Los partidos de Cruz Azul en la Liga BBVA MX

Después de disputar la Campeones Cup ante Inter Miami, Cruz Azul regresará a la Liga BBVA MX para enfrentar en la jornada 9 a Rayados de Monterrey el sábado 19 de septiembre en el Estadio BBVA. Ambos clubes vienen de enfrentar sus respectivos clásicos.

Para la jornada 10, la Máquina recibirá en el Estadio Azteca (ahora Banorte) a Toluca, uno de los más grandes contendientes al título del Apertura 2026. Mientras que para la fecha 11 irá a CU para enfrentarse a Pumas, que es uno de los más grandes rivales del conjunto celeste.

¿Cómo marcha Cruz Azul en la Liga BBVA MX?

El conjunto de la Noria marcha en cuarto puesto del Apertura 2026 con 15 puntos, producto de 5 partidos ganados y 3 derrotas, las cuales fueron de manera consecutiva. Pese a la mala racha, el equipo dirigido por Huiqui suma 3 triunfos al hilo, frente a Necaxa, Santos Laguna y recientemente contra el odiado rival. Club América.