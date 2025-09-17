El histórico récord que logró Modric tras su gol con el Milan

Luka Modric sigue más vigente que nunca. El jugador croata hizo su primer gol con la camiseta del Milan y logró una marca histórica en Italia. El exjugador del Real Madrid anotó en el triunfo ante el Bologna y se convirtió en el sexto futbolista en la historia de la Serie A que anota tras pasar la barrera de los 40 años.

Los otros jugadores que llegaron a esta marca fueron Ibrahimović, Quagliarella, Vierchowod, Costacurta y Piola. Si se consideran solo los volantes, Modrić es ahora el más longevo en anotar.

Modric, atraído por el AC Milán

El jugador de la Selección de Croacia quiere seguir haciendo historia en el fútbol, ahora desde Italia.

“Quería quedarme en Europa, en la máxima categoría del fútbol. De niño, veía mucho la Serie A, y el Milan era mi equipo favorito, en parte porque mi ídolo, Boban, estaba allí. Tenía otras ofertas, pero cuando me llamó el Milan lo tuve claro. Lo quise desde el principio. El Milan no puede conformarse con la mediocridad; necesitamos fijarnos los objetivos más ambiciosos: ganar títulos y competir con los mejores equipos del mundo”, dijo sobre el proyecto del cuadro italiano.

Modric tiene grandes aspiraciones y espera que puedan llegar los títulos con la playera de los rossoneros.

“Quiero mostrar mi pasión por la victoria, ayudar a mis compañeros en todo lo posible y trabajar duro para ganarme un lugar en el equipo. Nunca es fácil; hay que trabajar duro y luchar. Siempre digo que lo más importante para mí es el amor por el juego y por el fútbol”, sentenció Luka.

¿Nace una nueva dupla?

El croata comparte vestuario con el mexicano Santiago Giménez, quien espera convertirse en su mejor aliado para que pueda marcar un gran número de goles en esta campaña con el club italiano.

Santi desea llegar de la mejor manera al Mundial 2026, es por eso que necesita seguir sumando goles y minutos con la playera del Milan en la Serie A.

