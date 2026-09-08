Luka Romero podría vivir un duro momento en Cruz Azul en muy poco tiempo por esta razón insólita

Cruz Azul sumó su segunda victoria consecutiva en este Apertura 2026, luego de atravesar una mala racha de partidos sin sumar de 3 puntos, tanto en la Liga BBVA MX como en la Leagues Cup 2026. Fue en el duelo ante Santos Laguna que Luka Romero saltó a la cancha como titular, pero en muy poco tiempo podría vivir un duro momento por una razón insólita.

Romero, quien cambiaría de opinión para representar a la Selección Mexicana, formó parte de los 11 jugadores que saltaron a la cancha de inicio. Sin embargo, su desempeño dejó mucho que desear en cuestión de profundidad, por lo que fue sustituido en el segundo tiempo por José Paradela, quien fue el autor del gol del triunfo en los minutos finales del encuentro ante los Guerreros.

Después de que cumpla 23, su posición en el equipo podría sufrir un cambio.|@lukaromero10

De acuerdo con la plataforma Sofascore, el nacido en Durango tuvo una calificación de 7.1 durante los 61 minutos que disputó. Asimismo, registró estas estadísticas:



Pases precisos: 31/32 (97%)

Pases en campo rival: 24/25 (96%)

Pases en campo propio: 7/7 (100%)

Pases largos: 3/3 (100%).

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El duro momento que podría pasar Luka

Actualmente, Luka tiene 21 años, por lo que aún entra en la ecuación de la regla de menores de la Liga BBVA MX. Es por ello que Joel Huiqui lo utiliza para cumplir con dicha normativa, pero ello podría cambiar en poco menos de 2 años, ya que después de que cumpla 23, su posición en el equipo podría sufrir un cambio.

La verdad es que Romero nunca ha sido un hombre indiscutible en la Máquina, ya que la mayoría de las veces es un hombre de recambio desde que fue fichado por el conjunto de la Noria.

Los números de Romero en Cruz Azul

El extremo llegó a Cruz Azul en enero de 2025 y, tras 3 torneos cortos, suma 10 goles en 80 partidos disputados, 29 de ellos como titular, según datos de BeSoccer. Estas estadísticas reflejan que Romero no suma ni la mitad de encuentros en el 11 inicial.