¡Mac Jones, imparable! Previa de la Semana 13 en el Ritual NFL Podcast

El quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Mac Jones, sigue jugando de manera imparable. Semana a semana se le ve mejor al novato de primera ronda del Draft 2021, y ahora lideró a su equipo a un nuevo triunfo ante los Titanes de Tennessee, por una paliza de 13-36.

Jones ha justificado con creces su titularidad en el equipo, no solo por el argumento de obtener experiencia, sino además por demostrar un rendimiento sobresaliente, algo que se ve muy pocas veces en los mariscales de campo de primer año en la NFL.



En El Ritual Podcast de esta semana analizamos el desempeño de el pasador de los Pats, y de todo el equipo en general, que se ha colocado en una posición para ser tomado en cuenta como un candidato al Super Bowl.

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¿Green Bay es candidato al Super Bowl?

A lo largo de la temporada Green Bay ha obtenido quizá menos reflectores de los que merezca, debido a que encaró un calendario un tanto accesible.

Sin embargo, el equipo sigue demostrndo un gran nivel y ahora venció a los temibles Rams de Los Ángeles, con una nueva actuación de ensueño del mariscal de campo Aaron Rodgers.

En El Ritual Podcast rumbo a la Semana 13, analizamos si realmente Green Bay puede ganar el Super Bowl.

Previa de la Semana 13 de la NFL

Hay varios partidos a destacar en la Semana 13 de la NFL, empezando por el del jueves por la noche, en donde unos Cowboys y urgidos enfrentan a los Saints.

Dallas no tendrá disponible a Mike McCarthy por COVID.

Por otra parte, las dos poderosas ofensivas de Bengals y Chargers chocan esta semana, y en el lunes por la noche, los Bills enfrentar a los enrachados Patriots.



El análisis más detallado de la Semana 13, en El Ritual Podcast.