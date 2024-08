Madre biológica de Simone Biles reaparece con un importante mensaje para la medallista olímpica

Simone Biles ha tenido que recorrer un duro camino para convertirse en una de las mejores gimnastas en la historia de los Juegos Olímpicos y recientemente en París 2024 sumó tres nuevas medallas de oro y una más de plata a su glorioso palmarés.

Sin embargo, antes de convertirse en la legendaria figura de la gimnasia, Biles tuvo que enfrentar las adicciones de su madre biológica, Shannon, que desencadenaron en la adopción por parte de sus abuelos cuando tan sólo tenía 6 años.

La madre biológica es Simone Biles busca una reconciliación con su hija

Shannon ha tenido que ver desde la distancia como su hija Simone Biles se convierte en una de las mejores gimnastas de la historia, mientras que ella enfrenta una dura batalla contra las adicciones.

La mujer concedió una entrevista para el medio Daily Mail, en donde aseguró que actualmente vive una etapa de estabilidad y que desde el 2022 trabaja como cajera en un supermercado definiéndose a sí misma como una “adicta en recuperación”, una etiqueta que tendrá que llevar durante el resto de su vida.

Shannon se encuentra alejada de su hija, pero reconoció que le gustaría estar cerca para celebrar sus éxitos, aunque aseguró que dejará que sea la propia gimnasta la que decida acercarse a su madre biológica para una posible reconciliación.

“La estoy esperando y tengo paciencia, no puedes presionar a nadie. Me hubiera gustado ser parte de todo lo que ha vivido, pero sólo debo esperarla”, señaló.

La madre biológica de Simone Biles aseguró tener el número telefónico privado de las gimnasta, pero ha evitado llamarla respetando una posible decisión de no tener contacto con ella.

“Le pediría que me perdone y le preguntaría si podemos seguir adelante, que no me juzgue por mi pasado. Me gustaría hacer las paces con ella en persona”, dijo.

