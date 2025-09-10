Todos los lesionados que dejó la semana 1 de la NFL

La Semana 1 de la temporada 2025 de la NFL dejó un listado significativo de jugadores afectados por lesiones. A continuación, se desglosan los casos más relevantes, según reportes del portal oficial de la liga.

El reporte oficial del sitio de NFL.com detalla lesiones registradas, con estatus de práctica y disponibilidad para el juego:

• Thursday Night (4 de septiembre)

• Dallas Cowboys: Perrion Winfrey (DT) quedó fuera del partido por una lesión de espalda (no participó en práctica) .

• Philadelphia Eagles: Tanner McKee (QB) fue descartado por una lesión en el pulgar .

• Friday (5 de septiembre)

• Kansas City Chiefs: Jalen Royals (WR) no jugó por una lesión de rodilla .

• Los Angeles Chargers: Mekhi Becton (G) fue listado como cuestionable por enfermedad .

• Sunday (7 de septiembre)

• New England Patriots: Christian González (CB) fuera por lesión de isquiotibiales; Will Campbell (T) fue cuestionable (tornozelo); Charles Woods (CB) descartado por lesión de ingle; Christian Barmore (DT) limitado .

• Cleveland Browns vs Bengals: Mike Hall Jr. (DT) quedó fuera por lesión de rodilla .

Los lesionados en la semana 1 de la NFL

• Micah McFadden (Giants) – preocupación inicial tras ser sacado en camilla; regresó al banco en el mismo partido; se espera diagnóstico definitivo; podría quedar semana a semana .

• Denzel Perryman (Chargers) – esguince en el tobillo alto; se espera que se pierda varias semanas (4–6) .

• Jack Conklin (Browns) – lesión ocular durante el partido; fue atendido y reemplazado; sigue en análisis su regreso .

• Cade Stover y otros jugadores de Texans – Stover sufrió fractura en pie; Mixon, Jordan, Christian Kirk y Tank Dell también fuera; Dell podría regresar hasta diciembre .

• Bills – Tre’Davious White es duda; debutó el rookie Dorian Strong en su lugar; Hairston está en IR al menos cuatro juegos.

• George Kittle (49ers) – lesión de isquiotibiales; proyectado para perder entre 3 y 5 semanas

