Mañana son los premios más esperados del año, los “Game Awards”

Los Game Awards son el evento más importante del año donde se premia a diferentes categorías en el mundo de los videojuegos, desde la fotografía hasta la banda sonora del título, dentro de este encontramos diferentes celebridades que dan con los premio y músicos que están presentes durante las premiaciones, el primer evento fue el 5 de diciembre del 2014 siendo mañana su octavo aniversario en el medio.

THE GAME AWARDS 2021: Official Livestream, Thursday December 9! (4K)

El conductor oficial del evento será Geoff Keighley una de las voces más icónicas para este tipo de ventos, es uno de los periodistas y conductores más talentosos en el medio aparte de tener su propio evento llamado Summer Game Fest lanzado durante la pandemia para dar a conocer todos los títulos que no pudieron salir a la luz debido al cierre de múltiples eventos presenciales.

¿Dónde y a qué hora verlo?

Lo podrás ver desde las cuentas oficiales de los Game Awards aquí te dejamos el link para que lo veas en directo y te dejamos los horarios:

México: 9 de diciembre a las 18:15 horas

Argentina: 9 de diciembre a las 21:15 horas

Brasil: 9 de diciembre a las 21:15 horas

Nominados en los Game Awards 2021

Juego del Año: Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread , Psychonuats 2, Ratchet & Clank: Rift Apart y Resident Evil Village.

Mejor Narrativa: Deathloop, It Takes Two, Life is Stranger: True Colors, Marvel’s Guardians of the Galaxy y Psychonauts 2.

Mejor dirección de arte: The Artful Escape, Deathloop, Kena: Bridge of Spirits, Psychonauts 2 y Ratchet & Clank: Rift Apart.

Mejor banda sonora: The Artful Escape, Cyberpunk 2077, Deathloop, Marvel’s Guardians of the Galaxy y NieR Replicant.

Mejor juego en curso: Apex Legends, Final Fantasy XIV Online, Fortnite, Genshin Impact y Call of Duty: Warzone.

Mejor juego de acción: Back 4 Blood, Chivalry II, Deathloop, Far Cry 6 y Returnal.

Mejor juego de peleas: Demon Slayer – Kimtesu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, Guilty Gear Strive, Melty Blood, Nickelodeon All-Star Brawl y Virtua Fighter 5: Ultimate Shodown.

Mejor juego familiar: It Takes Two, Mario Party: Superstars, New Pokemon Snap, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury y Warioware: Get It Together!

Mejor juego deportivo: F1 2021, FIFA 22, Forza Horizon 5, Hot Wheels Unleashed y Riders Republic.

Mejor juego multijugador: Back 4 Blood, Knockout City, It Takes Two, Monster Hunter Rise, New World y Valheim.