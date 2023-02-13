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Así fue el Medio Tiempo del Super Bowl LVII con Rihanna

No te pierdas de cada detalle que tendrá el Medio Tiempo del Super Bowl LVII que estará a cargo de Rihanna y siguelo totalmente en vivo por TV Azteca Deportes

Rihanna cantando Super Bowl LVII

Escrito por: Iván Vilchis

Termina el Halftime Show de Rihanna. Con doce canciones reproducidas.

Doceava canción: Diamonds

Rihanna canta su gran éxtio Diamonds en el Super Bowl LVII

Rihanna en el Super Bowl LVII cantanado

Onceava canción: Umbrella

La onceava canción es Umbrella

Rihanna cantando en el halftime Show del Super Bowl LVII.jpg

Décima canción: Run this Town

La décima canción que canta Rihanna es Run this Town

Novena canción: All of the Lights

La novena canción que sale en la lista es All of the Lights

Rihanna cantando en el medio tiempo de Super Bowl

Octavo canción: Money On My Mind

La octava canción que canta Rihanna es Money On My Mind

Rihanna en el show del Medio Tiempo del Super Bowl LVII

Séptima canción: Wild Thoughts

Rihanna canta su gran éxito Wild Thoughts

Sexta canción: Work

La sexta canción es Work

Quinta canción: Rude Boy

Rude Boy es la quinta en canción en sonar en el Super Bowl LVII

Cuarta canción: We Found Love

La cuarta canción es We Found Love

Tercera canción: Only Girl on the World

Only girl on the World es la tercera canción de la noche.

Segunda canción: Where have you been

Where have you been es la segunda canción de Rihanna en el Super Bowl LVII.

Primer canción: Bitch Better Have My Money

La primer canción con la que sale es Bitch Better Have My Money. Rihanna ya esta en el terreno de juego.

Comienza el Halftime Show de Rihanna.

Inicia el Medio Tiempo del Super Bowl LVII con Rihanna

Termina la primera mitad del Super Bowl con el marcador Philadelphia Eagles 24-14 Kansas City Chiefs. Empiezan los preparativos del Medio Tiempo y Rihanna está lista para salir.

El Halftime Show es de lo más esperado en cada Super Bowl. En esta edición la encargada de amenizar el medio tiempo es Rihanna. La cantante tuvo la difícil tarea de incluir las mejores canciones en 17 años de trabajo en tan solo 13 minutos de show.

VER AQUÍ EL SUPER BOWL LVII

“Esa fue la parte más difícil, decidir cómo sacar el máximo provecho a 13 minutos, pero también celebrar. Eso es lo que va a ser este espectáculo. Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que podríamos haberlo hecho. Tratamos de meter 17 años de trabajo en 13 minutos… pero creo que hicimos un buen trabajo al reducirlo”.

Rihanna contará con cuatro minutos para poder armar todo su escenario, 13 minutos para hacer su show y cuatro minutos para desmontar todo.

La sabiduría del Coach Capistillo | Super Bowl de la Comedia

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La canción con la que abriría Rihanna

Rihanna comentó en conferencia de prensa que ha sido difícil la elección de las canciones que utilizará en el Halftime Show. Confesó que hicieron un total de 39 versiones de la lista de canciones para llegar a la selección adecuada.

“Probablemente hay unas 39 versiones de la lista de canciones en este momento. Estamos en la 39. Cada pequeño cambio cuenta, ya sea que quiera cortar una guitarra, silenciar algo, agregar algo o solo poner una canción completamente nueva o quitar una canción completa”.

Entre las posibles opciones de canciones con las que inicie, la elegida podría estar entre:

Diamonds, Umbrella, Don´t stop the music y Only Girl

Te puede interesar: Esto cobrará Rihanna a la NFL por el espectáculo de medio tiempo

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