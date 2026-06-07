Marco Verde derrota a David Camacho en una intensa pelea transmitida por Box Azteca
Marco Verde y David Camacho protagonizaron un emocionante combate en Box Azteca. Revive los mejores momentos, el resultado y las acciones más destacadas de la pelea.
Marco Verde y David Camacho se enfrentaron en una emocionante función de Box Azteca que mantuvo la atención de los aficionados de principio a fin. Consulta el resumen completo de la pelea, los momentos más destacados, el resultado final y el desempeño de ambos boxeadores en una de las contiendas más esperadas de la cartelera.