Marcos Vázquez, experto en fitness: “Este es el santo grial de las transformaciones físicas y lo podemos lograr con trabajo de fuerza”

Perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo parece una ecuación complicada; sin embargo, el entrenador profesional Marcos Vázquez asegura que esto es posible, especialmente durante las primeras etapas del entrenamiento, siempre y cuando se siga un déficit calórico adecuado con ejercicios de fuerza que ayuden a conservar la masa muscular.

"Este es el santo grial de las transformaciones físicas y lo podemos lograr solo si incorporamos en el proceso este trabajo de fuerza”, señaló el experto en el podcast FullMusculo.

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"La actividad física nos puede dar en promedio 10 a 12 años de vida extra"

Marcos Vázquez destaca la importancia de realizar actividad física, no solo para alargar la vida, sino para una mejor calidad y pone como ejemplo a una persona de 80 años que se ha mantenido activa y otra de 45 a 50 años que no realiza entrenamiento. La primera podría conservar una fuerza, resistencia y vitalidad similares a la segunda.

“La actividad física nos puede dar en promedio 10, 12 años de vida extra, pero nos puede dar el doble e incluso más de calidad de vida", señala el experto.

"No hay fármaco, intervención, suplemento, comida, ni nada. Eso te lo da solo la actividad física", agregó.

El entrenador señala que el ejercicio de fuerza debe formar una parte esencial de nuestra rutina diaria para conservar la masa muscular y ósea, pero especialmente para una calidad de vida en la edad adulta que nos permita independencia.

“El ejercicio en general, y ahora entramos en ejercicio de fuerza en específico, es la palanca más importante que tenemos a día de hoy para mejorar nuestra calidad de vida”, dijo.

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