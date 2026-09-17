Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Marcos Vázquez, experto en fitness: “Este es el santo grial de las transformaciones físicas y lo podemos lograr con trabajo de fuerza”

El entrenador Marcos Vázquez reveló el secreto para una vida larga y saludable

Marcos Vázquez habla sobre la importancia del entrenamiento de fuerza
Marcos Vázquez habla sobre la importancia del entrenamiento de fuerza

Escrito por: Francisco Fernández

Perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo parece una ecuación complicada; sin embargo, el entrenador profesional Marcos Vázquez asegura que esto es posible, especialmente durante las primeras etapas del entrenamiento, siempre y cuando se siga un déficit calórico adecuado con ejercicios de fuerza que ayuden a conservar la masa muscular.

"Este es el santo grial de las transformaciones físicas y lo podemos lograr solo si incorporamos en el proceso este trabajo de fuerza”, señaló el experto en el podcast FullMusculo.

Te puede interesa: David Usandizaga, entrenador: “Si quieres saber si estás en forma, no te fijes primero en la báscula”

Atlante vs Pachuca | Resumen y Goles | Highlights | J8 | Apertura 2026 | Liga MX

"La actividad física nos puede dar en promedio 10 a 12 años de vida extra"

Marcos Vázquez destaca la importancia de realizar actividad física, no solo para alargar la vida, sino para una mejor calidad y pone como ejemplo a una persona de 80 años que se ha mantenido activa y otra de 45 a 50 años que no realiza entrenamiento. La primera podría conservar una fuerza, resistencia y vitalidad similares a la segunda.

“La actividad física nos puede dar en promedio 10, 12 años de vida extra, pero nos puede dar el doble e incluso más de calidad de vida", señala el experto.

"No hay fármaco, intervención, suplemento, comida, ni nada. Eso te lo da solo la actividad física", agregó.

El entrenador señala que el ejercicio de fuerza debe formar una parte esencial de nuestra rutina diaria para conservar la masa muscular y ósea, pero especialmente para una calidad de vida en la edad adulta que nos permita independencia.

“El ejercicio en general, y ahora entramos en ejercicio de fuerza en específico, es la palanca más importante que tenemos a día de hoy para mejorar nuestra calidad de vida”, dijo.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Toluca es LÍDER GENERAL de DOS torneos en el Apertura 2026 y le saca 5 puntos al América

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP