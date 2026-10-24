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¡CONFIRMADO! El artista que acompañará al Vaquero Navarrete en su pelea contra O’Shaquie Foster

Vaquero Navarrete expondrá sus cinturones de campeón de los pesos superpluma esta noche

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Escrito por: Francisco Fernández

Emanuel 'Vaquero' Navarrete expondrá esta noche sus cinturones de campeón de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en contra de O'Shaquie Foster en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, en un combate que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes y en donde el mexicano tendrá una salida especial ante su público.

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Vaquero Navarrete saldrá acompañado del Mariachi Espuelas de Plata

Vaquero Navarrete buscará arrebatarle a O'Shaquie Foster el cinturón de campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y continuar su camino para unificar los cetros de la división.

El mexicano ingresará al cuadrilátero acompañado de su equipo y del Mariachi Espuelas de Plata quienes amenizarán el momento al son de la canción 'El Hijo del Pueblo' de José Alfredo Jiménez y que popularizara Vicente Fernández.

Navarrete, quien llega a este compromiso ostentando un récord de 40 victorias, 33 por la vía del nocaut, además de dos derrotas y un empate, pondrá sobre la mesa sus campeonatos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El púgil del Estado de México registró exactamente 130 libras, marcando el límite exacto de la división superpluma, mientras que su adversario detuvo la báscula en 129.8 libras.

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