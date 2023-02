Pedro Pascal le ha dado la vuelta a todas las redes sociales con la nueva serie basada en el videojuego de The Last Of Us, el actor fue invitado a un programa estadounidense de comedia muy popular, donde las situaciones humorísticas son muy extrañas y exageradas, en este caso nos presentaron un live action de Mario Kart.

Mario Kart en live action con Pedro Pascal como protagonista

Es un gran deleite ver este tráiler ficticio de Mario Kart protagonizado por Pedro Pascal y ciertos personajes del elenco de The Last Of Us, nos sitúa en un mundo postapocalíptico de Mario Bross, su misión principal es salvar a la princesa, pero a lo largo del juego vemos referencias del hongo que infecta a la serie principal.

The Last Of Us adelanta capítulo

La serie de The Last Of Us adelanta la fecha de su quinto capítulo, esto fue anunciado a pocas horas del último estreno, la razón es para que no coincida con el Super Bowl LVII, ahora en vez de lanzarse el domingo 12 de febrero podremos verlo dos días antes.





La hora no será afectada así que prepárate para ver este viernes 10 de febrero The Last Of Us para seguir de cerca la historia de Joel en punto de las 8:00 PM horario de México.

The Last Of Us es un videojuego exclusivo de PlayStation lanzado el 14 de junio del 2013, la secuela fue estrenada en el 2020, es un título de horror de supervivencia en tercera persona donde tendremos que sobrevivir a un hongo que muta y se apodera del cerebro de las personas creando humanos agresivos y peligrosos.

