Marruecos 1-1 Brasil: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los 4tos de Final del Mundial Sub-17; marcador online

Marruecos se mide a Brasil en los 4tos de Final del Mundial Sub-17. La Copa del Mundo con sede en Qatar empieza a perfilar a sus semifinalistas y luego de la victoria de Austria ante Japón, es turno del cuadro de África del Norte frente a la escuadra sudamericana.

El conjunto de 'Los Leones del Atlas' encara el partido tras haber eliminado a Malí, mientras que Brasil llega al compromiso tras haber dejado en el camino a Francia desde la instancia de penales.

