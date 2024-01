Los aficionados de Cruz Azul le dan su ‘bienvenida’ a Martín Anselmi

Existe un dicho el cual dice “Mal empieza la semana al que ahorcan el lunes” y así fue el comienzo como técnico del equipo de Cruz Azul el argentino Martín Anselmi luego que la Máquina cayera en su debut en el Torneo Clausura 2024 por marcador de 1-0 ante Pachuca en su casa.

Abucheos y gritos a favor de Escobar al terminar el partido

Entre abucheos y el grito de “Escobar, Escobar” en el Estadio Ciudad de los Deportes, terminó el primer partido dirigido por Anselmi en el futbol mexicano.

“Creo que fue lindo tener a nuestra gente, encontrarnos de vuelta con el hincha y normal que cuando el equipo no gana la atmósfera no sea la mejor, pero estoy convencido de que lo vamos a revertir... La única forma de revertir cualquier situación es trabajando todavía. Esto recién empieza”, declaró el entrenador azul en conferencia de prensa.

“En nuestra primera fecha pudimos haber empatado, pudimos haber perdido como pasó y también tuvimos la nuestra para haber ganado. Entonces no es la mejor bienvenida a haber perdido, pero la verdad que disfruté como se vive el futbol aquí en México”, adjuntó Anselmi.



Por otra parte el argentino declaró sentirse satisfecho por el rendimiento de sus jugadores en su encuentro de debut en el futbol mexicano.

“La verdad que me gustó mucho el primer encuentro en el futbol mexicano, me gustó el arbitraje que deja jugar, me gustó que hay mucho ritmo... tienen que ser rápido y cómo se juega. La verdad que en ese sentido lo disfruté mucho porque es un futbol que a mí me gusta, es un futbol que que se propone. Entonces es mi forma de sentir el juego”, apuntó el entrenador.

Anselmi apoyó a su jugador Gonzalo Piovi por su accionar y aseguró que está acostumbrado a la presión de los aficionados cuando las cosas no salen bien.

“Es un equipo muy grande, que tiene la presión, que la adaptación es más rápida que en otro club. Nosotros como cuerpo técnico tratamos de corregir la toma de decisiones. Gonzalo decide bien, quiere jugar con un mediocampista y el jugador lee bien la jugada. Apoyarlo y seguir trabajando, que estoy seguro de que lo va a hacer bien. Entendiendo que su adaptación tiene que ser rápida”, apuntó.

Partido de Cruz Azul en la jornada 2 del Clausura 2024

Martín Anselmi, y todo el equipo de Cruz Azul, debe de dar vuelta a la página y pensar en su segundo compromiso del Clausura 2024 donde tendrán que enfrentar al equipo de Juárez en la ciudad fronteriza el próximo viernes 19 de enero a partir de las 21:00 horas tiempo del centro de México.