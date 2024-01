No pudo ganar, pero Martín Anselmi asegura que Cruz Azul mejora

Luego de que el equipo de Cruz Azul dejo escapar la victoria ante Juárez al fallar un penalti en los minutos finales y solo recatar el empate sumando una sola unidad de seis que se han jugado en este torneo Clausura 2024, el técnico cementero Martín Anselmi señala que han dado un paso hacia adelante.

“Creo que no era un partido fácil desde el sistema que propuso el rival, se lo dije a los jugadores recién en el vestuario y me van a escuchar acá ustedes cuando lo hagamos bien o mal lo voy a decir. Voy a tratar de alejarme en el análisis, desde el resultado obviamente queremos ganar, sumar de a tres, pero hemos dado un paso adelante. Fuimos un equipo que buscó el arco rival, pensó en el atacar, no recibimos situaciones de gol ante un rival que repliega, que cede pocos espacios, es difícil hacer situaciones de gol, las hemos generado, tuvimos el penal, hemos dado un paso adelante”, declaró Anselmi en conferencia de prensa.

Cruz Azul mejora paso a paso: Martín Anselmi

El entrenador argentino adjuntó que: “Este equipo me representa porque intenta recuperar lo más rápido posible, intenta tener el control del partido. Que lo tuvo siempre, hay cosas por mejorar y ahora se vienen dos partidos de local, en casa. Donde tenemos que sumar de a tres”.

Sobre la falta de gol de la ‘Máquina’, ya que en dos partidos no ha podido anotar ni un solo gol, Anselmi fue claro al decir, “Es verdad que jugamos dos partidos y no concretamos, creo que con Pachuca podíamos haber convertido un gol tranquilamente. Y tuvimos varias situaciones, hoy (ayer) tuvimos menos por la propuesta del rival. Pero creo que el equipo genera volumen, entonces me preocuparía si no tuviéramos tantas situaciones de gol como si tuvimos con Pachuca”.

Martín Anselmi señala que no puede controlar las críticas

Con respecto a las críticas por el inició de Cruz Azul en esta temporada y que arrastra del campeonato anterior, el argentino señaló que es algo no puede controlar.

“Yo creo que no podemos vivir del pasado, lo que nosotros hicimos como cuerpo técnico en el pasado nos trajo hasta acá, pero no sirve de nada. Y lo que pasó en el campeonato anterior tenerlo presente tampoco. Yo estoy en el mismo barco que los jugadores, y somos todos Cruz Azul, y pensamos en el presente, y pensamos en ir partido tras partido, y en ser mejores. Creo que hoy (ayer) fuimos mejores que con relación al partido pasado, y ahora nos toca ser mejores el partido que viene.

Y mejores en el que sigue, y mejores en el que sigue, y todos los partidos un poquito mejores, nosotros trabajamos para ser mejores. Entonces, eso es un ruido que nosotros no controlamos, y nosotros lo que controlamos es trabajar y ser mejores”.