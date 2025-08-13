El Porto da el golpe final a Martín Anselmi mientras reaviva la herida con Cruz Azul

En cuestión de meses, Martín Anselmi pasó de protagonista en Cruz Azul a protagonista de un doble capítulo incómodo: salida tensa de La Noria y fin abrupto en FC Porto. El club portugués dio por terminada la relación con un comunicado escueto y sin detalles, agradeciendo servicios y cerrando la puerta sin epílogos. Un adiós seco que contrasta con el ruido que llega desde México.

Detrás del telón, trascendió que el entrenador aceptó ajustar su liquidación —muy por debajo de lo que marcaba su contrato— y que los pagos pendientes se resolverán de forma escalonada. El mensaje es contundente: Porto quiere pasar página sin más desgaste. Para Anselmi, en cambio, el capítulo apenas se reescribe.

Cruz Azul en la mira: la postura y la réplica

En una charla reciente, Anselmi reabrió la herida al afirmar que “las cosas no andaban bien” en Cruz Azul y que su salida respondió a un escenario interno poco favorable. Aseguró que buscó un anuncio ordenado y transparente de su traspaso, pero que los tiempos y las filtraciones jugaron en contra. El subtexto: se siente traicionado en la forma.

Desde La Noria, la respuesta fue cortante y calculada. La directiva dejó claro que no se puede abandonar un torneo a la mitad, recordó que el DT contaba con respaldo, refuerzos y un contrato de élite, y deseó “éxito” con una ironía que no necesita traducción. Cruz Azul asume el cierre como asunto consumado y no piensa reabrir el expediente.

Entre un Porto que baja la persiana y un Cruz Azul que llama a la prudencia, Anselmi queda en la cuerda floja de la narrativa: un técnico que se fue por la puerta grande del discurso… pero por la puerta pequeña de los resultados. El mercado dirá si esta historia encuentra redención o si el golpe final ya quedó firmado.

