Martín Anselmi revela si se buscará refuerzo tras lesión del ‘Toro’ Fernández

La Máquina de Cruz Azul sigue en buen momento y ligó su cuarta victoria de forma consecutiva, el tercer triunfo en casa, un estadio azul que vivió una serie de contrastes al triunfo celeste frente al Atlético de San Luis, primero la ausencia de Nacho Rivero por el fallecimiento de su madre y después la lesión de Gabriel Toro Fernández que se confirmó fue una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla derecha por lo que se perderá todo el torneo y el técnico Martín Anselmi no quiso abordar la opción de buscar un remplazo por respeto a Gabriel Fernández.

“No te la voy a responder hasta saber que tiene el Toro por respeto al jugador si no tenemos claro la gravedad pensar en algún refuerzo, yo fui hincha y entiendo las emociones del hincha y me gusta que se sienta identificado con lo que ve reflejado en el terreno de juego, si se ve reflejado y el hincha se enamora nosotros felices, el cariño si es lento o rápido no, yo fui hincha y para darle cariño lo tienes que ver”, mencionó en conferencia de prensa.

La racha de victorias de Cruz Azul

Por otro lado destacó lo bien que lo ya hecho su equipo en el arranque del Clausura 2024 y lo sorprendido que está del entendimiento que han tenido sus jugadores a su sistema de táctica y juego.

“En el fútbol es complicado salvo que hay uno en Inglaterra y uno en España los demás ganamos y perdemos contra quien sea, todos te exigen, hay planteles con mucha jerarquía con la misma forma y ese es nuestro propósito”, puntualizó.

La Máquina de Cruz Azul marcha con 13 unidades, cuatro victorias, tres en casa, un empate y una derrota y en las próximas jornadas se medirá a Tigres, León, América y Chivas.

