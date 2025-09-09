La tierna publicación de Ángel Sepúlveda con su fan número 1

Ángel Sepúlveda, el destacado futbolista mexicano que juega para Cruz Azul, es conocido por su habilidad en el campo y su dedicación al deporte. Sin embargo, más allá de sus logros deportivos, Sepúlveda ha capturado el corazón de los aficionados con su personalidad carismática y sus apodos afectuosos.

Ahora durante la pausa por la Fecha FIFA, Ángel Sepúlveda sorprendió a todos y nos regaló una tierna postal en redes sociales donde presumió a su mascota, su perrito posando con el jersey de la Máquina de Cruz Azul, sin duda su fan número uno.

Ángel, goleador con historia en la Liga BBVA MX

Sepúlveda es conocido por varios apodos que reflejan su personalidad y estilo de juego. Algunos de los más populares son:

- “El Cuate": un apodo que refleja su amistad y conexión con sus compañeros de equipo y aficionados.

- “El Ginecólogo del Gol”: un apodo humorístico que le fue dado por su compañero de equipo, Rodolfo Rotondi, y que refleja su habilidad para anotar goles importantes.

Sepúlveda tiene una larga trayectoria en el fútbol mexicano, con más de 400 partidos jugados y más de 100 goles anotados. Ha jugado para varios equipos, incluyendo Monarcas Morelia, Querétaro, Tijuana y Cruz Azul, y ha sido parte de la Selección Mexicana en varias ocasiones.

Los números de Sepúlveda en La Máquina Cementera

En Cruz Azul, Ángel se ha convertido en un referente importante para el equipo. Ha demostrado su capacidad para anotar goles cruciales y su compromiso con el club. Recientemente, renovó su contrato con Cruz Azul hasta finales de 2026, lo que refleja su deseo de seguir siendo parte del equipo y contribuir a su éxito.

Con su experiencia y habilidad, Sepúlveda tiene un futuro prometedor en el fútbol mexicano. Su dedicación y pasión por el deporte son un ejemplo para los jóvenes futbolistas y aficionados que lo admiran. Con su mascota, “El Cuate”, Sepúlveda ha capturado el corazón de muchos y se ha convertido en un símbolo de la pasión y el compromiso que caracterizan al fútbol mexicano.

