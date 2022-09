El Matador revienta a Javier Aguirre por perder contra EUA en 2002

Uno de los momentos más tristes en la historia de la Selección de México en los mundiales fue la eliminación ante Estados Unidos en los octavos de final de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 y uno de los miembros de aquel plantel, Luis “ El Matador” Hernández reventó a Javier “El Vasco” Aguirre por la derrota ante el combinado de las “barras y las estrellas”.

El “Matador” que en aquella justa mundialista entró a la convocatoria en otro rol, pues estaba considera como suplente, y Hernández reveló el factor para que la Selección Mexicana cayera ante Estados Unidos.

“En aquel entonces siempre le ganábamos y el partido lo perdimos, lo perdimos por la soberbia que tuvo el entrenador en ese entonces, que era Javier (Aguirre). La soberbia que le transmitió a los jugadores que estuvimos en la charla antes del partido, ahí perdimos el partido”, comentó que al podcast Estampados al Mundial de Panini .

Además, agregó que desde la charla en el vestidor el discurso de Javier Aguirre no fue el correcto a su parecer, pues a consideración del exjugador no respetaron al rival (Estados Unidos) desde el inicio.

Javier Aguirre metió a el Matador contra Estados Unidos

En dicha platica, Luis Hernández comentó que para muchas personas Javier Aguirre se equivocó en meterlo al minuto 28 del partido que se celebró en el Estadio Jeonju para sustituir a “Ramoncito” Morales.

“He escuchado que cometió un error en meterme a mí en lugar de a Ramón (Morales), o si hubiera yo metido un gol, hubiera sido al revés, a final de cuentas siempre lo he dicho ese partido lo perdimos por otras cosas y no por los futbolístico”, comentó el mundialista por México.

