Memo Ochoa se apunta para jugar el Mundial del 2026

Los 37 años de edad de Memo Ochoa, hacen pensar a muchos que sus mejores años han pasado y que Qatar 2022 será su última Copa Del Mundo. Él, no obstante, difiere y tiene en mente el récord absoluto en la edición de 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

"¿Por qué no? No veo que tenga que poner un límite a mi carrera en Selección, porque siento que puedo seguir aportando, seguir ayudando, dar más a nivel de Selección y ya veremos. Por supuesto que la intención es seguir jugando y, si no toca jugar, apoyar a los jóvenes, pero yo siento que voy a pelear siempre por jugar y sería algo extraordinario poder hacer seis mundiales, algo que nadie ha hecho, y más cerrando en México”, dijo, en el marco de la develación de su figura en el Museo de Cera de la CDMX.

Te puede interesar: Memo Ochoa admite acercamiento con otros clubes al no renovar

Crisis en el ataque de la Selección Mexicana | El Dictado

Memo Ochoa está enfocado en Qatar 2022

Aunque transparenta su intención de mantenerse en el arco azteca durante otro ciclo mundialista, el experimentado guardameta no se brinca la cita que tiene para noviembre de este año, en el Medio Oriente.

“Me veo muchos años más jugando, ya lo vimos con el ‘Conejo’ (Pérez), ya lo vimos con (Gianluigi) Buffon, lo estamos viendo con Tala(vera), con Chuy (Corona). Físicamente, me siento muy bien y las lesiones me han respetado a lo largo de mi carrera. Hay que ir primero de Mundial en Mundial, paso a paso, ojalá que sea un Mundial muy bueno para nosotros, que sea un Mundial histórico, estamos muy cerca”, reflexionó.

Cuestionado acerca de las críticas que el combinado nacional ha desatado en el más reciente par de años, Memo —el capitán en el barco de Gerardo Martino— aprovechó para enviar un mensaje.

“Toda la gente dice: ‘estamos con ustedes, vamos a apoyar, vamos a estar en Qatar’ y eso llena de satisfacción, ilusión y es lo que debemos quedarnos. Es momento de cerrar filas, sumar todos y apoyar, porque queremos que a México le vaya bien y sea el entrenador que esté, el jugador… Hay que sumar y ojalá que podamos”, comentó.

Una vez que su ciclo como seleccionado mexicano haya concluido, vendrán nuevos personajes, mismos que Ochoa no tiene miedo de mencionar.

“Vienen aprendiendo, sumando, (Rodolfo) Cota puede llegar, (Ángel) Malagón, (Carlos) Acevedo, (Sebastián) Jurado. No quiero omitir a alguien, David Ochoa, igual. Son jóvenes que deben sumar procesos y se deben seguir curtiendo para que, en un futuro, puedan sumar a Selección. Hay que seguir exportando jugadores, porque es la única manera de crecer a nivel internacional”, finalizó el portero.

Te puede interesar: Memo Ochoa podría salir del América para volver a Europa