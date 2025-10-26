ÚLTIMO MOMENTO: Cruz Azul sufre BAJA para enfrentar a Monterrey

Malas noticias para Cruz Azul. De cara al juego ante Monterrey, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el equipo de La Noria no cuenta con plantel completo para recibir a Rayados, pues han sufrido una baja de último momento para encarar el compromiso en el Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul sufre baja ante Monterrey

De acuerdo a diversos reportes, Mateusz Bogusz no se encuentra disponible en el equipo dirigido por Martín Anselmi, pues el jugador de Polonia fue descartado por una infecciones viral. En su lugar, Diego Zuppa fue convocado, futbolista que la semana pasada hizo gol en el partido contra el América en la Sub-21.

Jugando para Cruz Azul, Mateusz Bogusz tiene un registro de 35 partidos jugados con una marca de dos goles y siete asistencias. Con 24 años de edad, el mediocampista tiene un valor aproximado a los 7,5 millones de euros.

El partido de Cruz Azul vs Monterrey se disputa la noche de este 25 de octubre en punto de las 21:00 horas, tiempo de la CDMX. ‘La Máquina’ encara el partido tras haber empatado ante Necaxa en la Fecha 14 del campeonato. Por su parte, el conjunto de ‘La Pandilla’ llega de ganarle a los Bravos de Juárez en el partido disputado a media semana.

Previo al duelo de la Jornada 15, Cruz Azul y Rayados ya tienen su boleto asegurado en la Fase Final de la presente campaña, pues el cuadro de La Noria se ubica en el quinto puesto de la tabla general. Por su parte, Monterrey ocupa el tercer lugar de la clasificación.

