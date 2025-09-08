Matthew Stafford hizo historia en la semana 1 de la NFL, luego de la victoria de los Rams de Los Ángeles 14-9 sobre los Texans de Houston el Quarterback de 37 años alcanzó las 60,000 yardas por aire en su carrera uniéndose al selecto grupo de diez jugadores que lo han conseguido.

El momento decisivo llegó en el cuarto periodo, cuando Stafford completó un pase corto de 6 yardas a su receptor Puka Nacua. Con esa jugada cruzó la línea de las 60 000 yardas, un logro que solo habían alcanzado jugadores legendarios como Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning, Brett Favre, Ben Roethlisberger, Philip Rivers, Matt Ryan, Dan Marino y Aaron Rodgers.

Stafford alcanzó las 60 000 yardas en su juego número 223 en la NFL, colocándose en el segundo puesto de los quarterbacks más rápidos en lograr tal marca, empatado con Matt Ryan, solo superado por Drew Brees, quien lo hizo en 215 juegos. Antes del inicio de la Semana 1, Stafford necesitaba 191 yardas más para llegar a esa cifra, y finalmente totalizó 245 yardas por pase, con un touchdown incluido.

“He sido bendecido al jugar este juego por tanto tiempo con muchos jugadores excelentes. No puedo lanzar esas yardas sin 10 tipos que hacen su trabajo… muchísimas personas se han sacrificado para ayudarme a llegar aquí”, señaló el QB de los Rams.

Matthew Stafford es actualmente el décimo líder histórico en yardas por pase con 60 054 yardas totales; justo por delante se encuentra Dan Marino con 61 361 yardas. Su trayectoria incluye 12 temporadas con los Detroit Lions, donde estableció récords de franquicia, seguidas por su traslado a Los Angeles en 2021, donde conquistó el Super Bowl LVI.