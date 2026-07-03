Mauro Zaleta: ¿quién es el futbolista de Cruz Azul por el que la afición se molestó

Las decisiones deportivas siempre causan polémica, pero llamó la atención la manera en la que la afición celeste defendió y se enfadó por el movimiento de Mauro Zaleta. Muchos le veían la capacidad para al menos pelear por un sitio en el equipo de Joel Huiqui. Sin embargo, esto se sabe del movimiento del defensa con rumbo al Necaxa.

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¿Quién es Mauro Zaleta, futbolista que salió de Cruz Azul?

En las redes sociales es normal observar diferentes tipos de opiniones respecto a decisiones deportivas o demás cuestiones, sin embargo muchos puntualizaron que los aficionados de Cruz Azul no estuvieron de acuerdo con la salida de Mauro Zaleta. Se dice que tenía lo suficiente para fortalecer la plantilla de Huiqui, pero se decidió su salida al Necaxa.

Con 24 años, el lateral izquierdo ha vivido ya una carrera donde busca afianzarse, pero donde no lo ha logrado. Con un surgimiento en Chivas y paso por clubes de otras divisiones, llegó a La Noria con la Sub-20 en el 2021. De ahí la gente le ha visto con buenos ojos y con su edad, se esperaba que se le diera la oportunidad tras estar un año con Mazatlán.

Al regresar con el equipo dueño de su carta, muchos le veían proyección con los celestes, pero se decidió volverlo a prestar pero ahora con Necaxa. En los dos torneos que estuvo con los mazatlecos, se hizo de la titularidad, completando 27 partidos. Esa continuidad parecía suficiente para siquiera ser considerado, pero vivirá una nueva experiencia, ahora en Aguascalientes… buscando su consolidación en la primera división.

¿Cuándo se enfrentarán Cruz Azul y Necaxa… ya con Mauro Zaleta?

Claramente los clubes pelearán por cosas distintas, con un Necaxa buscando un proyecto estable que les permita competir de mejor manera. Y allí Mauro Zaleta muy probablemente encuentre oportunidad de mostrarse después de su destacado paso por Mazatlán ya en primera división. Por eso, se destaca que el reencuentro del jugador con Cruz Azul se daría en la Jornada 6 del Apertura 2026 el próximo 28 de agosto en el Estadio Victoria.